 

Дегтярев предложил остановить приватизацию МПС «Южная»

07.12.2020, 17:16, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил гордуме Хабаровска приостановить процедуру приватизации мусороперерабатывающей станции «Южная».

«Мусороперегрузочная станция «Южная» у нас построена три года как. Бюджет на нее потратил 650 млн рублей. Далее было создано унитарное предприятие, эксплуатирующая организация «Южная», и этой организации было передано МПС «Южное». Теперь администрация Хабаровска пытается приватизировать предприятие пусть пока и со 100%-ой муниципальной долей. Понятно, что цель – слияние со «Спецавтохозяйством». В этой связи я предлагаю, но не вам, а депутатам городской думы приостановить процедуру приватизации и посмотреть иные формы запуска этой мусороперегрузочной станции. И сегодня депутатам мы эту информацию донесем», – цитирует Дегтярева AmurMedia.ru.

Об этом врио главы региона сообщил на утреннем совещании в правительстве, на котором присутствовал и мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Сложившиеся за последние месяцы конструктивные отношения врио главы региона с депутатами городской думы позволяют предполагать, что парламентарии рассмотрят этот вопрос уже в ближайшее время, отмечает издание.

Ранее Дегтярев отметил важность программы территориального общественного самоуправления и сообщил о решении увеличить финансирование ТОСов.



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