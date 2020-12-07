 

Пенсионера в Москве обманули с помощью купюр «банка приколов»

07.12.2020, 15:28, Новости дня

В Москве мошенники обманули пожилого мужчину и подменили его 900 тыс. рублей на сувенирные банкноты «банка приколов», напоминающие настоящие деньги, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В правоохранительные органы обратился 85-летний мужчина, он сообщил, что по дороге в банк его предложил довести до места незнакомец, передает ТАСС слова Волк.

«Заявитель согласился и сел в машину, в салоне которой находились еще двое граждан. Подъехав к банку, пенсионер прошел внутрь, а новые знакомые остались ждать на улице. Когда пожилой мужчина вернулся, они предложили помочь ему в пересчете полученных денег, а затем подвезли до места жительства. Только дома потерпевший обнаружил, что вместо настоящих банкнот получил обратно пачки купюр так называемого банка приколов», – сказала представитель ведомства.

Она отметила, что злоумышленники похитили 900 тыс. рублей. Позже их задержали, подозреваемыми оказались безработные мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что певца и композитора Юрия Лозу обманули на 11 тыс. рублей при сделке с арендой жилья в Крыму. Сам артист пояснил, что мошенники выманили у него деньги под предлогом сдачи жилья.



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