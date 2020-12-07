 

“Время дельцов прошло”. Зеленский заявил о необходимости продолжить реформу децентрализации

07.12.2020, 14:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря на своей странице в Facebook заявил о необходимости продолжить реформу децентрализации в стране.

“Еще никогда на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас. Вследствие децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно – сотни миллиардов гривен перешли на места и полномочия. Именно это и обусловливает столь отчаянную борьбу за влияние в общинах почти по всей Украине. Это и определяет один из главных вызовов для всего нашего общества, о котором важно сказать именно сегодня, в День местного самоуправления”, – отметил Зеленский.

По его словам, региональные чиновники больше не будут иметь возможности для личного обогащения за счет средств из местных бюджетов.

“Задачей конструктивных сил в местных советах, центральной власти и общества в целом вижу сдерживание аппетитов дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне. Время дельцов прошло. Если некоторым из них еще удалось переиграть интересы общества, обманув часть избирателей, то это вовсе не означает, что следующие пять лет могут быть для них временем личного обогащения и “княжествования”, как это бывало раньше”, – подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что необходимо продолжать реформу децентрализации “именно так, как она и планировалась – ради развития общин, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни людей”.

Зеленский пригласил к дискуссии политиков из всех областей Украины, чтобы обсудить ход децентрализации в стране, а также выступил за восстановление Совета регионального развития. По его мнению, это позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций и центральными органами власти.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2703996013184091

Реформа децентрализации в Украине началась в 2014 году. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Верховная Рада на внеочередном заседании 16 апреля 2020 года приняла законопроект №2653 о внесении изменений в закон “О местном самоуправлении”. Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в “Слуге народа” заявили о завершении реформы децентрализации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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