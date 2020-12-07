 

Актриса Лариса Голубкина госпитализирована в Москве

07.12.2020, 12:46, Новости дня

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила, что была госпитализирована в одну из московских больниц из-за перелома ноги.

«Упала, сломала ногу, нахожусь в больнице», – сказала Голубкина РИА «Новости».

В свою очередь руководство Театра Армии сообщило, что Голубкина была госпитализирована с диагнозом перелом шейки бедра. «Сейчас Лариса Ивановна готовится к операции. Состояние ее здоровья удовлетворительное», – сказал представитель руководства театра.

Голубкина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Широкую известность ей принесла роль Шурочки Азаровой из комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Также снялась в таких фильмах, как «День счастья», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки», «Трагедия века» и других. В 2020 году Голубкина отметила 80-летие. 



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