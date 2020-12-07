В Костромской области 31 декабря объявили выходным

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07.12.2020, 12:46, Новости дня

Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на субботу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Решение принято. В Костромской области рабочий день с 31 [декабря] перенесен на 26 декабря. По поручению Сергея Ситникова в регионе был проведен опрос жителей, работодателей, профсоюзов и общественных объединений. Предложение по переносу выходного поддержали более 80% опрошенных», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там отметили, что 26 декабря должна быть обеспечена работа общественного транспорта по графику будних дней, а также функционирование детских садов и занятость школьников младших классов, «чтобы родители могли спокойно работать».

Первым регионом, объявившим 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область. Вслед за ней 31 декабря решили сделать выходным в Крыму, Мурманской области и Татарстане.

Ранее правительство приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, а регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря.



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