 

Мама мальчика с Урала назвала сказкой обещание Путина покататься на коньках с ее сыном

07.12.2020, 11:52, Новости дня

Мама девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинска Юлия назвала «новогодней сказкой» исполнение желания сына о том, чтобы покататься на коньках в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это случилась новогодняя сказка! Димуля очень рад, и мне как маме очень приятно!» – сказала Ащепкова РИА «Новости» в понедельник.

Она уточнила, что Дима был в Москве пока только проездом и это станет его первым полноценным посещением столицы.

В субботу, в Международный день добровольцев, Путин в режиме видеоконференции принял участие в акции «Елка желаний». Президенту предложили выбрать число от 1 до 10, Путин назвал 12. Ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2, в которых находились написанные детьми открытки. Так, 9-летний Дмитрий Ащепков из Челябинска написал, что мечтает «побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России».

Путин пообещал, что мальчик не только сделает это, но они вместе покатаются в Москве на коньках: «Считай, что ты уже в пути». 



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