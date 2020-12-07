Le Parisien – в предвыборной кампании Макрон обещал объединить Францию — сегодня она расколота как никогда

07.12.2020, 2:12, Новости дня

Картина субботних акций протестов, перерастающих в столкновения погромщиков с полицией, стала в последние три года привычным зрелищем для французов, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, борясь за власть четыре года назад Эммануэль Макрон обещал примирить и успокоить Францию, однако за время его президентства раскол и гнев в обществе достигли небывалых масштабов.



Reuters

Тысячи протестующих на улицах в субботу, следом столкновения между хулиганами и полицейскими — эта сцена стала для французов «трагической банальностью», пишет Le Parisien. «Вот уже три года мы регулярно наблюдаем эти встречи, которые останутся несмываемым знаком этого президентского срока», — делится с газетой своей обеспокоенностью влиятельный министр, задаваясь вопросом: «как далеко зайдёт это насилие». Как напоминает издание, в пятницу в интервью изданию Brut Эммануэль Макрон признал: «Да, в нашем обществе присутствует агрессия».

С начала правления Макрона тем для разногласий становилось всё больше: с конца 2018 года страна была скована сначала выступлениями «жёлтых жилетов», а спустя несколько месяцев протестами против пенсионной реформы. К этому добавилась напряжённость между общинами, трения по вопросу безопасности и идентичности, вокруг которых развернулась исторических масштабов пандемия, помноженная на экономический кризис. Сегодня масла в огонь подливает Статья 24 законопроекта о глобальной безопасности.

«Мы должны вернуться к ключевому обещанию президентской кампании: примирить французов. Общество никогда не было так расколото», — предупредил в начале недели депутат президентской партии «Вперёд, Республика» Пьер Персон.

По словам издания, в частной беседе Эммануэль Макрон сам недавно выразил обеспокоенность по поводу многочисленных трений, свидетельствующих о небывалом расколе во Франции. «У нас есть проблема, и она серьёзная. Наш кругозор должен постоянно направляться этой целью: не противопоставлять французов друг другу», — напомнил президент на встрече с несколькими видными членами парламентского большинства, осознавая, что эта тема обязательно будет обсуждаться во время следующих президентских выборов.

При этом, когда Эммануэль Макрон боролся за власть четыре года назад, обещание умиротворить общество «было выгравировано золотыми буквами в мраморе его предвыборной программы». «Я хочу примирить французов», — повторял он на встречах с избирателями и в интервью, делая ставку на возникновение в 2022 году, в конце его президентского срока, «объединённой Франции». О том же он говорил в своей речи в ночь победы на выборах перед пирамидой Лувра: «Я объединю и примирю, ибо хочу единства нашего народа и нашей страны».

«Сказать, что он примирит страну, и не добиться этого, — это, бесспорно, провал», — признает член правительства. «В то же время, он был избран, чтобы глубоко преобразить страну, потому что он не ленивый король. Предвыборная кампания была также обещанием, что мы займёмся такими сложными делами, как сепаратизм. Он никого не обманул», — встаёт на защиту главы государства министр Себастьян Лекорну.

В кулуарах Елисейского дворца эта тема заботит всех, отмечает газета. Эммануэль Макрон регулярно осведомляется не только у министров, но и у своих «полевых датчиков», о состоянии общественного мнения во Франции. Его главные проблемы на сегодня — дрейфы в сторону идентичности и усиления влияния общин, а также посягательства на светскую власть, ответить на которые он надеется с помощью законопроекта о борьбе с сепаратизмом.

В пятницу, выступая перед журналистами Brut, он сравнил случай школьницы Милы, которую яростно преследовали за критику ислама в социальных сетях, с историей звезды шоу The Voice Меннел, освистанной за выступление в телешоу с покрытой головой. «Люди не уважают светские ценности, право верить или не верить», — возмутился французский лидер.

Мэр города Пуасси Карл Олив — один из тех, кто общается с главой государства напрямую. «Он хорошо осведомлён о гневе, который назревает. Он также знает, что совершил ошибки. Но бывает и так, что исходит не от него», — рассказывает политик. Один из приближённых Макрона также напоминает, что кризис «желтых жилетов» стал следствием повышения налога на углеродное топливо, который как и пенсионная реформа, изначально был проектом премьер-министра Эдуара Филиппа.

«Макрон запоздал с реакцией. Но виновником был всё тот же тот же тогдашний премьер-министр», — считает постоянный гость президента, который анализирует проблему с другой точки зрения. «Его главная ошибка, по сути, в том, что он дал обещание о примирении. Однако политик, даже президент республики, не может своими действиями обуздать движение, корни которого уходят глубоко в общество. Вероятно, это грех гордыни», — заключает собеседник издания.