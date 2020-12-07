 

Дуров пожаловался на неправильное понимание его слов о деньгах и счастье

07.12.2020, 1:00, Новости дня

Бизнесмен Павел Дуров заявил, что многие СМИ неправильно перевели его высказывание о богатстве и посетовал на «машинный перевод».

Он пояснил, что фразу «however, this has never been what made me happy» следует переводить как «однако не это делало меня счастливым». Как отметил Дуров, имелось в виду, что он счастлив «вовсе не по причине наличия средств на банковском счету». Разные издания перевели его слова как «однако это никогда не делало меня счастливым» или «однако меня это никогда не радовало», некоторые вынесли в заголовки слова о том, что Дурова не радуют миллионы. Бизнесмен пожаловался, что в СМИ смысл фразы «стал почти противоположным» изначальному. Из-за неправильного перевода стало казаться, будто Дуров «был несчастным, и даже миллионы не спасали». 

«Это один из многих примеров некорректной работы алгоритма Google Translate. К сожалению, машинный перевод еще не может полностью заменить ручной», – сообщил он в Telegram, призвав «русскоязычных подписчиков не полагаться на фразы», которые ему «приписывают СМИ и соцсети».



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