В организме больных COVID-19 развиваются бактерии, приводящие к суперинфекции – медики

07.12.2020, 0:28, Новости дня

В организме пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, быстро развиваются опасные бактерии, они приводят к так называемой суперинфекции, которая может вызвать смерть. Об этом заявил Денис Проценко, главный врач инфекционной больницы №40 Москвы, которая специализируется на лечении пациентов с COVID-19, сообщило 6 декабря “Эхо Москвы”.

По его словам, бактерии устойчивы, быстро размножаются, поэтому медикам приходится менять тактику лечения. За три месяца в реанимациях больницы появились разные инфекции по причине перевода пациентов из других стационаров.

Проценко назвал наиболее распространенные причины смерти пациентов с COVID-19: гипоксия, тромбоэмболия и сепсис.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 6 декабря выявили более 66,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло от COVID-19 в стране более 1,5 млн, 42,9 млн выздоровели.