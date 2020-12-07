 

В Николаеве мужчина стрелял по подростку

07.12.2020, 0:28, Новости дня

Сегодня в Николаеве мужчина стрелял в подростка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Инцидент произошел что возле спортивного комплекса “Надежда”. 

43-летний мужчина рассказал прибывшим правоохранителям, что конфликт между ним и несовершеннолетним произошел из-за попытки подростка его избить. По его словам, именно потому он применил оружие. 

При осмотре несовершеннолетнего медработники установили, что проникающих ранений на его теле нет.

В отделе полиции 43-летний мужчина добровольно сдал правоохранителям пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.

16-летний участник конфликта в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому у него нет.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины “хулиганство”. По мнению правоохранителей, хулиганские действия, совершенные с использованием оружия в общественном месте, не являются делом личного обвинения, они были опасны для окружающих.

Досудебное расследование продолжается.

“Правоохранители просят граждан, ставших свидетелями или очевидцами указанного события, обратиться в Заводской отдел полиции по адресу: Николаев, ул. Белая, 44. Или звонить: (0512) 53-13-31, 102”, – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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