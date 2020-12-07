 

Недочеты в iOS позволяли взламывать смартфоны iPhone через Wi-Fi

07.12.2020, 0:22, Новости дня

Уязвимости, имевшиеся в операционной системе, позволяли через систему беспроводной связи Wi-Fi проникать в смартфоны iPhone, утверждают специалисты.

Проблемы с защищенностью iOS выявил один из участников проекта Project Zero, сообщают СМИ. По его словам, злоумышленники получали возможность читать сообщения в режиме реального времени, просматривать фото- и видеоматериалы, а также другие файлы, хранящиеся на мобильном устройстве.

На этот раз компания Apple довольно-таки оперативно отреагировала на сообщение о наличии серьезных проблем. В результате на рынке появилась обновленная версия операционки iOS 13.5,а вместе с ней – macOS Catalina 10.15.5. Как оказалось, случилось это еще полгода назад, хотя информация была опубликована совсем недавно.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / В ВОЗ призвали научиться жить с коронавирусом

19.09 / Трамп ожидает, что все американцы получат доступ к вакцине от COVID-19 к апрелю

30.06 / Энергоустановка для лунной базы разработана в Курчатовском институте

11.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 20 млн человек

09.08 / Прокуроры по делу “Роттердам плюс” признали, что им не с чем идти в суд – адвокат

25.09 / Грузинская оппозиция обвинила Азербайджан в посягательство на христианские святыни

09.09 / Маляр: Нельзя исключать политические мотивы нападения на Балуха. В Киеве каждый десятый избиратель поддерживает ОПЗЖ или Шария

27.10 / “Все-таки понял, что он – папа”. Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем

03.09 / Кабмин снял вопрос о присвоении пожизненной стипендии отцу Зеленского

11.10 / Силовики в Минске задержали более 60 человек в ходе акций оппозиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска