Недочеты в iOS позволяли взламывать смартфоны iPhone через Wi-Fi

07.12.2020, 0:22, Новости дня

Уязвимости, имевшиеся в операционной системе, позволяли через систему беспроводной связи Wi-Fi проникать в смартфоны iPhone, утверждают специалисты.

Проблемы с защищенностью iOS выявил один из участников проекта Project Zero, сообщают СМИ. По его словам, злоумышленники получали возможность читать сообщения в режиме реального времени, просматривать фото- и видеоматериалы, а также другие файлы, хранящиеся на мобильном устройстве.

На этот раз компания Apple довольно-таки оперативно отреагировала на сообщение о наличии серьезных проблем. В результате на рынке появилась обновленная версия операционки iOS 13.5,а вместе с ней – macOS Catalina 10.15.5. Как оказалось, случилось это еще полгода назад, хотя информация была опубликована совсем недавно.