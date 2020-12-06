В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек
06.12.2020, 21:24, Новости дня
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Балашихе, сообщили в МВД РФ по Московской области.
На проспекте Ленина в Балашихе столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась. Причины аварии пока неизвестны, сообщает «Вечерняя Москва»
На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД Подмосковья и врачи скорой помощи. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Ранее в столичном управлении МВД сообщили, что на северо-востоке Москвы после ДТП опрокинулась машина скорой помощи.
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