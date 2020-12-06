В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек

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06.12.2020, 21:24, Новости дня

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Балашихе, сообщили в МВД РФ по Московской области.

На проспекте Ленина в Балашихе столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась. Причины аварии пока неизвестны, сообщает «Вечерняя Москва»

На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД Подмосковья и врачи скорой помощи. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее в столичном управлении МВД сообщили, что на северо-востоке Москвы после ДТП опрокинулась машина скорой помощи.



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