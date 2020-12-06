Трампа призвали признать поражение на выборах

06.12.2020, 21:24, Новости дня

Уволенный президентом США Дональдом Трампом глава Агентства по кибербезопасности Кристофер Кребс призвал американского лидера признать поражение на выборах.

«Пришло время руководству [страны], тем, кто занимается национальной безопасностью, а также Республиканской партии взять и признать результаты и двигаться дальше. Мы не может позволить себе, чтобы это продолжалось. Уж точно [нельзя позволить], чтобы это продолжалось после 20 января (даты инаугурации нового избранного президента США – прим. ВЗГЛЯД), уж точно не следующие четыре года.», – сказал он в интервью телекомпании CBS, передает ТАСС.

По его словам, подобное движение в защиту «проигранного дела» будет чудовищно разрушительно для демократии. «Я думаю, что это подрывает доверие к демократии и выборам», – отметил Кребс.

По мнению экс-главы ведомства, победа демократа Джозефа Байдена очевидна. При этом в накануне на своей странице в Twitter Кребс также предположил, что Трамп, отказываясь согласиться с объявленными результатами голосования, проводит «активную, скоординированную компанию по дезинформации с целью подорвать доверие к выборам».

«Я не знаю, намеренно ли это или же это умышленное игнорирование фактов, но результаты выборов 2020 года ясны. Ключевые штаты очевидным образом утвердили результаты в последние несколько дней и продолжают их утверждать в преддверии голосования коллегии выборщиков 14 декабря. Выборы завершены – нам надо готовиться к 20 января и новой администрации», – отметил он.

Кребс занимал пост главы агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), которое отвечало за безопасность выборов. Трамп уволил его в ноябре, после того как агентство заявило об отсутствии крупных нарушений на выборах, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп заявил, что глава штата Джорджия Брайан Кемп должен созвать заседание местного законодательного собрания, чтобы обсудить итоги выборов.

Напомним, власти Джорджии 20 ноября утвердили итоги голосования, согласно которым победу в штате на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. Попытка предвыборного штаба Трампа оспорить результаты выборов в Джорджии завершилась неудачей. Однако штаб Трампа заявил, что в Джорджии «задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты». Ряд сторонников Трампа считают, что местные легислатуры (законодательные собрания) могут назначить дружественных ему выборщиков вопреки воле избирателей.