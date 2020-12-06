В Кривом Роге пенсионерка пыталась проголосовать по паспорту СССР

06.12.2020, 19:58, Новости дня

6 декабря во втором туре выборов городского головы Кривого Рога Днепропетровской области на избирательном участке №121674 женщина пыталась проголосовать по паспорту советского образца. Об этом сообщила гражданская сеть “Опора”.

“Пожилая женщина пришла голосовать с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала по этому паспорту”, – сказано в сообщении.

По информации “Опоры”, члены участковой избирательной комисии не выдали ей бюллетень, а полицейский разъяснил причины отказа.

По Избирательному кодексу Украины основанием для получения избирательного бюллетеня и могут быть паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство Украины).

За место мэра Кривого Рога борются Дмитрий Шевчик (“Слуга народа”) и Константин Павлов (“Оппозиционная платформа – За жизнь”), которые 25 октября получили 25,94% и 9,15% голосов соответственно.

Явка на выборах на 16.00, по данным “Опоры”, составила 28%.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога 71-летний Юрий Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал “Первый городской телеканал”. Во второй тур вышел также Шевчик, а Павлов занял третье место и во второй тур не попал.

12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.