 

В РФ оценили вероятность постоянной удаленки в школах

06.12.2020, 18:24, Новости дня

Дистанционное обучение в школах никогда не вытеснит очное, сообщил в эфире «Первого канала» первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Раз и навсегда – такого быть не может в принципе. Никогда и нигде это не обсуждалось. Наоборот, мы говорим везде, что никогда этого не допустим. Главная наша задача в организации работы школ – чтобы школы работали в очном, стандартном формате», – цитирует РИА «Новости» Глушко.

Замминистра отметил, что во время всероссийских проверочных работ «серьезных провалов в знаниях школьников» отмечено не было.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил влияние пандемии на систему образования.

Напомним, в Москве продлили дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов до 6 декабря. Минобрнауки перевело вузы в Москве и Петербурге на удаленку до февраля.



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