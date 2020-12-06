Явка на выборах мэра в Кривом Роге на 16.00 составила 28% – “Опора”

06.12.2020, 18:12, Новости дня

Явка избирателей во втором туре выборов мэра Кривого Рога Днепропетровской области по состоянию на 16.00 6 декабря составила 28%. Об этом сообщила гражданская сеть “Опора” в Facebook.

“Для сравнения: явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 17,54%. А по всей Украине 25 октября на это время явка составляла 27%”, – отмечено в посте.

https://www.facebook.com/cn.opora/posts/10157616076205108

За место мэра сегодня борются Дмитрий Шевчик (“Слуга народа”) и Константин Павлов (“Оппозиционная платформа – За жизнь”), которые 25 октября получили 25,94% и 9,15% голосов соответственно.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога 71-летний Юрий Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал “Первый городской телеканал”. Во второй тур вышел также Шевчик, а Павлов занял третье место и во второй тур не попал.

12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.