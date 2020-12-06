Тутберидзе отметили почетным знаком
06.12.2020, 17:30, Новости дня
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе была награждена почетным знаком «За вклад в отечественное фигурное катание».
Тутберидзе получила награду во время церемонии награждения участниц соревнований в одиночном катании на пятом этапе Кубка России, передает ТАСС.
Почетные знаки также получили ученики Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Пятый этап турнира выиграла воспитанница тренера Камила Валиева.
В субботу Валиева превзошла мировой рекорд на Кубке России.
В июле Тутберидзе была признана победительницей в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.
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