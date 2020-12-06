 

В Иране назвали версию убийства физика-ядерщика

06.12.2020, 17:30, Новости дня

Физик-ядерщик и заместитель министра обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, управлявшегося со спутника, подтвердил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф.

Информацию о спутнике со ссылкой на источник ранее опубликовал телеканал Al-Alam, передает РИА «Новости».

Напомним, 27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, на него было совершено покушение. Очевидцы сообщали о взрыве на месте происшествия. Иранские СМИ передавали, что Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля. Москва осудила убийство ученого. Иранские «Аль-Кудс» собрались мстить за убийство Фахризаде. Позже Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.

Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика, в то время как экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал убийство Фахризаде «превентивным ударом», который «полностью оправдан». Кроме того, СМИ сообщили, что для убийства иранского физика-ядерщика использовалось оружие израильского происхождения.



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