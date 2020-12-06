 

В США запустили стартап ManiMe по созданию гелевых наклеек на ногти. Из-за коронавируса его выручка может превысить $3 млн

06.12.2020, 17:18, Новости дня

Бывшая сотрудница консалтинговой фирмы Boston Consulting Group Чжуен Сон создала стартап ManiMe, который привлек уже почти $9 млн от венчурных инвесторов. Его идея – выпуск наклеек на ногти по индивидуальным меркам, говорится в статье журнала Forbes 6 декабря.

29-летняя кореянка решила создать такой бизнес, потому что сама провела немало часов в ожидании, пока ей сделают маникюр. В 2017 году во время учебы по программе MBA в Стэнфордской высшей школе бизнеса она решила избавиться от этих хлопот.

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Публикация от ManiMe (@manime.co)

Ее стартап ManiMe запустили в калифорнийском городе Санта-Моника. Клиентам нужно лишь сделать фотографии своих ногтей и отправить их в компанию. Для индивидуальной подгонки наклеек ManiMe использует 3D-моделирование и лазерную резку.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции салоны красоты часто закрываются, поэтому предполагаемая выручка ManiMe в этом году может превысить $3 млн, отметил Forbes.

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Публикация от ManiMe (@manime.co)

Партнер фонда Canaan Маха Ибрагим признала, что коронавирус послужил для стартапа “мощным попутным ветром”. По ее словам, женщины десятилетиями были привязаны к салонам, а ManiMe дает им гибкость и возможность не зависеть от мастера.

Маникюрные наборы ManiMe стоят от $15 до $25. В них можно найти варианты от базовых до уникальных дизайнерских решений. На ManiMe можно купить прозрачные наклейки с разлетающимися бабочками и вязаный узор из девяти цветов на глянцевом черном фоне авторства мастера маникюра Мэдлин Пул из Нью-Йорка.

Контракты с ManiMe подписали еще десять мастеров маникюра, в том числе дизайнер Хан Нгуен и Киа Стюарт из Бруклина, известная как Lux K. По условиям соглашений дизайнеры получат долю от продаж своих работ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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