Times – видные республиканцы не исключают возвращения Трампа в «битву» за Белый дом в 2024 году

06.12.2020, 16:20, Новости дня

Потенциальные соперники при выдвижении Республиканской партией кандидата в президенты высоко оценили шансы Дональда Трампа ещё на один президентский срок в 2024 году. По их мнению, Трамп многое сделал для страны и пользуется широкой поддержкой населения. Как пишет Times, это значит, что действующий президент еще долго сможет держать республиканцев под контролем, несмотря на обеспокоенность некоторых однопартийцев «подрывом веры» в американскую демократию.



Reuters

Два сенатора от Республиканской партии, считающиеся вероятными кандидатами на участие в президентской гонке, заявили о поддержке избирательной кампании Дональда Трампа в 2024 году, в то время как третий подчеркнул, что Трамп, скорее всего, станет кандидатом от партии, если он захочет баллотироваться ещё раз. Их отношение к действующему президенту демонстрирует, что, несмотря на «дикие заявления» Трампа о фальсификации результатов, он способен сохранять контроль над Республиканской партией в течение многих лет, пишет The Times.

«Если бы он баллотировался в 2024 году, я думаю, он стал бы кандидатом. И я бы его в этом поддержал. – сообщил в интервью Politico Джош Хоули, сенатор от штата Миссури, считающийся восходящей звездой Республиканской партии. – Он бы располагал широкой поддержкой по всей стране».

Шестидесятивосьмилетний сенатор от штата Флорида Рик Скотт, который, как полагают, питает президентские амбиции и рискует упустить шанс поучаствовать в президентской гонке в случае выдвижения Трампа в 2024 году, заявил: «Было бы замечательно, если бы он выдвинул свою кандидатуру. Он проделал хорошую работу. Я думаю, он должен баллотироваться, если он хочет баллотироваться. Кто знает, что случится в 2024?»

«Если он выдвинет свою кандидатуру, я думаю, он явно станет фаворитом. Я думаю, он победит», – подчеркнул ещё один сенатор от штата Флорида Марко Рубио, соперничавший с Трампом при выдвижении кандидатуры от Республиканской партии в 2016 г.

В связи с тем, что Дональд Трамп продолжает заявлять о широкомасштабных фальсификациях, по данным The Times, лишь девять из 53 республиканцев в Сенате и тринадцать из 197 в Палате представителей публично признали победу Джо Байдена. Однако некоторые соратники Трампа по партии опасаются, что тем самым он подрывает веру американцев в демократию.

На своей странице в Facebook Трамп опубликовал пост, в котором призвал Верховный суд «отменить его поражение». Его команда юристов возбудила более двадцати судебных дел, но так и не смогла убедить судей в наличии каких-либо существенных оснований, указывает The Times. В ответ на слова Уильяма Барра, Генерального прокурора США, о том, что «мы не видели фальсификаций в таких масштабах, которые могли бы привести к другому результату на выборах», Трамп заявил, что тот был неправ.

В свою очередь, Джо Байден сообщил в интервью CNN, что, по его мнению, очень важно, чтобы Трамп присутствовал на его инаугурации в январе ради «блага нации» и для формирования положительного имиджа США во всем мире, пишет the Times.