 

“Он покончил с собой”. Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова

06.12.2020, 15:30, Новости дня

Советский актер Олег Ефремов, умерший в 2000 году, мог покончить жизнь самоубийством. Об этом стало известно из письма его любовницы, актрисы Нины Дорошиной, которое обнародовали 3 декабря в эфире телеканала “Россия 1”.

Обнародованное письмо адресовалось подруге Дорошиной – Вере Карповой.

“Карпова, родная, вот наконец-то собралась с силами написать. Я и не представляла, каким будет мое состояние, когда не станет этого человека. 24 мая его не стало, он покончил с собой. 31-го его похоронили. Я до сих пор как во сне. Во мне все умерло, затормозилось восприятие окружающего”, – говорится в письме.

Другая подруга Дорошиной – Ксения Лемешева – в эфире объяснила, что Дорошина часто созванивалась с актером, когда тот уже находился на аппарате искусственного дыхания. Мужчина якобы жаловался ей, что ему все это надоело, а потому актриса сделала вывод, что он сам отключил аппарат, таким образом покончив с собой.

Вместе с тем внебрачная дочь актера 63-летняя Анастасия Ефремова заявила, что написанное в письме неправда: “Ну какое самоубийство? Он умер во сне”.

Олег Ефремов – создатель театра “Современник”, он также возглавлял Московский художественный театр (МХАТ). Кинозрителям известен прежде всего лентами “Батальоны просят огня”, “Три тополя на Плющихе”, “Берегись автомобиля” и “Айболит-66”. Ефремов умер в 2000 году после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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