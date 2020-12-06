 

“Ой”, “Стереть”, “Отменить”. Twitter попросил описать 2020 год одним словом

06.12.2020, 15:30, Новости дня

Социальная сеть Twitter 3 декабря попросила описать одним словом уходящий 2020 год. Многие компании и пользователи согласились ответить в комментариях.

На призыв откликнулись компании YouTube, Lego, Zoom, Xbox, Netflix, McDonald’s и другие.

2020 in one word

— Twitter (@Twitter) December 3, 2020

Одним из первых написал свой отклик YouTube, в котором предложил поскорее отписаться от этого года.

Unsubscribe

— YouTube (@YouTube) December 3, 2020

Корпорация Adobe оставила комментарий “Ctrl + Z” – сочетание клавиш для отмены последнего действия.

Ctrl + Z

— Adobe (@Adobe) December 3, 2020

Интернет-браузер Microsoft Edge ограничился короткой репликой: “404”, ошибка в случае, если запрашиваемую страницу не удается загрузить.

404

— Microsoft Edge (@MicrosoftEdge) December 3, 2020

Adobe Photoshop предложил одевать маски.

Masking. https://t.co/NvdULv3RG2

— Adobe Photoshop (@Photoshop) December 3, 2020

Lego опубликовал в ответ фотографию детали конструктора с подписью “Ouch” и знаком, изображающим стопу. Так компания сравнила уходящий год с ощущением от случайного наступления ногой на деталь.

Ouch. * pic.twitter.com/UplfEg2iii

— LEGO (@LEGO_Group) December 3, 2020

Аккаунт видеоигры Call of Duty сравнил этот год с ГУЛАГом, написав слово Gulag.

Gulag

— Call of Duty (@CallofDuty) December 3, 2020

Мессенджер Viber предложил отключить звук для уведомлений в 2020 году. 

Mute * pic.twitter.com/VoRrtQPaAf

— Viber (@Viber) December 3, 2020

Официальный аккаунт государства Израиль назвал год вирусным.

Viral.

— Israel * (@Israel) December 3, 2020

Под постом Twitter пользователи оставили более 117 тыс. комментариев и почти 261 тыс. лайков

YouTube в ноябре назвал 2020 год тяжелым и решил не выпускать традиционный ролик Rewind с самыми популярными видеороликами под названием Rewind по итогам 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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