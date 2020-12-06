Основатель Project Veritas об американских СМИ и IT-гигантах – как в Советском Союзе

06.12.2020, 15:26, Новости дня

То, как работает CNN, — это не журналистика, заявил в интервью ведущему Daily Wire Бену Шапиро основатель Project Veritas Джеймс О’Киф. При этом он подчеркнул, что общался не под запись с некоторыми сотрудниками IT-гигантов и ряда американских СМИ, которые, «как в Советском союзе», не могут никому ничего рассказывать о происходящем внутри их компаний.

Поговорим о некоторых опубликованных вами записях. Для тех, кто ещё не в курсе, расскажите, о чём были записи, которые вы опубликовали вчера вечером?

ДЖЕЙМС О’КИФ, основатель Project Veritas: Была запись… Там пара различных… Сам Джефф Цукер (призидент CNN. — ИноТВ) говорит о необходимости не нормализовывать президента, погружаться в определённые темы, а другие темы не освещать. Есть запись, на которой они говорят про 11 сентября и про переходный период. Они говорят, что переходный период повлияет на национальную безопасность. Они говорят о том, что Такер Карлсон — сторонник превосходства белой расы. Это слова главного юрисконсульта CNN. Он говорит, что на Fox News «час белого шовинизма».

В целом, это в духе Джеффа Цукера, президента CNN, хотя обычно руководители СМИ, медийных корпораций, не задают редакционную линию, не говорят своим репортёрам, что освещать, а что не освещать. Я сам президент собственной организации, у меня работают журналисты, и это они говорят мне, в чём заключается новость. В этом я им не указываю. Итак, по этим первым записям с CNN, вы можете увидеть неприглядную правду об их рабочем процессе.

Трудно поверить, что многие до сих пор считают CNN объективным источником новостей. Очевидно ведь, что позицию редакции определяют наверху. Ходят слухи, что Джефф Цукер скоро уйдёт. Как вы думаете, это поспособствует уходу Джеффа Цукера с CNN? Учитывая, что это довольно унизительно.

ДЖЕЙМС О’КИФ: Думаю, поспособствует. Я сужу по реакции CNN. Я разоблачаю CNN годами. И сейчас они в первый раз по-настоящему отреагировали. Отдел корпоративных связей CNN опубликовал пару заявлений. Если вы посмотрите видео с моего стрима, то увидите, насколько обескуражены они были. Это также своего рода психологический аспект. Я считаю, что они должны проявить открытость. Им не следует стыдиться того, что они говорят в ходе этих обсуждений. Но полагаю, они теперь дрожат от страха.

Один лишь факт, что у нас есть сотни часов записей и мы собираемся их публиковать небольшими партиями постепенно, день за днём. Это будет походить на декабрьский адвент-календарь. По-моему, с психологической точки зрения, Джеффу Цукеру очень больно.

Я не буду просить вас раскрыть нам ваше расписание публикаций, но не могли бы рассказать, каким будет, скажем так, главный лейтмотив некоторых материалов, которые вы собираетесь выложить в ближайшие дни?

ДЖЕЙМС О’КИФ: Знаете, сегодня выйдет кое-что о Хантере Байдене, а также разговоры Цукера на тему того, что освещать, а что нет. Бен, думаю, многие из этих материалов не будут… Не знаю, шокируют ли они людей, ведь мудрецы с CNN, итак, ведут себя уже очень шокирующее. На мой взгляд, люди вряд ли посмотрят и скажут: «Ничего себе!».

Но я считаю, что всё это даёт возможность заглянуть за кулисы и подтверждает подозрения о том, как работает их внутренняя кухня, как эта организация, выражаясь словами Ноама Хомского, «производит согласие», как они говорят людям, в чём состоит новость и как её интерпретировать. По-моему, это не журналистика. Так что я считаю это важной работой и надеюсь, что она привлечёт из этих компаний ещё больше информаторов, наподобие того человека из CNN, который обратился ко мне.

У вас был широкий перечень информаторов из большого количества компаний. Стало ли их больше из-за того, что эти самые компании в последние годы очень политизированы и не скрывают этого. Разумеется, они всегда были политизированными, но было время, когда они, по крайней мере, пытались это скрыть.

ДЖЕЙМС О’КИФ: Да, информаторы сейчас — это хлеб насущный для Project Veritas. Мы всё ещё ведём работу под прикрытием, но суть работы под прикрытием — получить доступ. И заниматься этим могут люди невероятно храбрые, почти на грани самопожертвования, ведь, по сути, они должны броситься на гранату. В большинстве случаев — мы наблюдали это среди сотрудников почты, когда дело касалось выборов и бюллетеней (для голосования по почте. — ИноТВ).

Но в Google, Facebook, Twitter, CNN, New York Times есть люди, чувствующие себя обманутыми той самой клятвой, которую, как им казалось, они дали, когда устраивались в эти компании. Более того, было несколько людей, которые общались со мной не под запись, и они благодарили нас за нашу работу. Но, знаете, это как в Советском Союзе: они не могут рассказать об этом никому и никогда, тем более публично.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2020 года.