Новая власть в США уменьшит амбиции Кремля в Черноморском регионе – американский генерал в отставке Ходжес

06.12.2020, 11:54, Новости дня

С приходом к власти в США демократа Джо Байдена Штаты будут более тесно сотрудничать со всеми европейскими союзниками и партнерами, а также станут более жесткими к Кремлю. Об этом 3 декабря в эфире телеканала “Дом” заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

“Я думаю, новая администрация, вероятно, будет более жесткой по отношению к Кремлю… Избранный президент Байден уже дал понять, что США будут более тесно сотрудничать со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами, чем нынешняя администрация. Так что, относительно Украины, я буду осторожен, но оптимистичен”, – сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли сотрудничество Украины и НАТО теснее с приходом к власти Байдена.

Он также отметил, что такое сотрудничество может уменьшит амбиции Кремля.

“Я думаю, что это уменьшит амбиции и агрессию Кремля. Черноморский регион – это то, что я бы назвал котлом конкуренции. Это место, где Запад должен сказать русским, что нельзя применять силу для изменения суверенных границ европейских стран. И что Россия – Кремль, вы не можете выбирать, как поступать Украине, Грузии, или Молдове. Я надеюсь, что администрация Байдена будет действовать более решительно”, – добавил генерал.

Ходжес подчеркнул, что значение Черноморского региона усиливается не только в разрезе военной, но и экономической конкуренции.

“Например, Россия из-за незаконной аннексии Крыма теперь выступает против экономической зоны Румынии в Черном море. Возможность разногласий по поводу этих претензий тоже немаловажна. Я полагаю, что Европейский Союз обратит на это внимание. И здесь речь идет о соблюдении международного права. Нам действительно нужно, чтобы Германия играла более активную роль в оказании давления на Кремль. Я считаю, что Германия – единственная страна, которая может изменить поведение Кремля или хотя бы повлиять на него”, – сказал он.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В начале декабря этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе из-за увеличения военного присутствия России в оккупированном Крыму.