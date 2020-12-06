Названа возможная причина пожара на рынке в Ростове-на-Дону

06.12.2020, 10:18, Новости дня

Причиной возгорания в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону могла стать неисправность электрооборудования, сообщили в экстренных службах.

«По предварительным данным, причиной пожара на рынке стала неисправность электрооборудования, предположительно, печи, которая использовалась для обогрева», – передает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, в торговом павильоне работали в том числе иностранные граждане. Сейчас выясняется, проживали ли они там.

Между тем, площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Павильон горит открытым огнем, в здании произошли обрушения.

Напомним, на рынке загорелся торговый павильон с пиротехникой на площади 200 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. В результате пожара начали взрываться петарды и фейерверки.