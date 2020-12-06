Следователи потребовали арестовать подозреваемых в тройном убийстве в Волоколамске

06.12.2020, 10:18, Новости дня

Следствие ходатайствует об аресте трех человек, подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«С участием трех подозреваемых проведен ряд следственных действий, в том числе проверки показаний на месте. Подозреваемые детально показали и рассказали, как совершали преступление. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ее слова ТАСС.

В ходе обыска было изъято оружие, из которого производились выстрелы в потерпевших, а на месте происшествия обнаружены и изъяты стреляные гильзы. Назначен ряд экспертиз, расследование продолжается.

Напомним, в Подмосковье были найдены убитыми супружеская пара и их дочь. Соседи рассказали, что «бандиты гнались за своими жертвами по поселку и стреляли».

Трое подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске задержаны, они дали признательные показания.