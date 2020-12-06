Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции

06.12.2020, 0:58, Новости дня

В районе турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Эпицентр землетрясения находился в Средиземном море рядом с городом Газипаша, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, землетрясение не вызвало никаких негативных последствий», – рассказали в управлении.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Землетрясение в Турции унесло жизни 109 человек.