В акциях протеста во Франции приняли участие свыше 52 тыс. человек

06.12.2020, 0:58, Новости дня

Во Франции более 52 тыс. человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности», сообщило МВД страны.

В стране прошло около 90 демонстраций. В Париже на улицы вышли 5 тыс. человек, акция сопровождается масштабными беспорядками, которые начались, когда молодые люди, одетые в черное, начали бросать в полицейских камни и бутылки. Участники беспорядков громили витрины офисов, обливали их краской, сооружали и поджигали баррикады, выкручивали камеры наружного видеонаблюдения, сожгли несколько машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о 64 задержанных. Кроме того, он сообщил, что пострадали восемь сотрудников правоохранительных органов. Как сообщил Дарманен, «хулиганы громят Республику». Так, в Нанте пострадали двое служащих полицейского спецназа. Как информирует France Bleu со ссылкой на префектуру департамента Атлантическая Луара, один из полицейских пострадал из-за того, что неизвестные бросили «коктейль Молотова». Sud Ouest пишет, что от бутылки с зажигательной смесью пострадали несколько полицейских, двоих из них эвакуировали.

Напомним, против протестующих применяют слезоточивый газ. 20 ноября французский парламент поддержал в первом чтении статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тыс. евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности». Статья вызвала критику в СМИ и в обществе, журналисты полагают, что этот законопроект может нанести ущерб свободе слова. В ответ на решение парламента во Франции вспыхнули протесты, которые сопровождаются беспорядками.