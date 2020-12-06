 

Захарова напомнила о призывах США не допустить поставок газа через Украину

06.12.2020, 0:04, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление и.о. посла США в Берлине Робин Куинвилл, по словам которой проект газопровода «Северный поток – 2» направлен на то, чтобы «обойти Украину и расколоть Европу».

«Фантастика какая-то», – сообщила Захарова в Facebook, напомнив, что 5 марта 2014 года в The Washington Times вышла статья с «ровно противоположным» заголовком: «Администрация Рейгана предупреждала, что поставки Российского газа через Украину ослабят Запад». В той статье сообщалось, что в администрации Рейгана «призывали к противодействию новому трубопроводу из богатых нефтью и газом регионов РФ в Европу», чтобы «ограничить экономические рычаги советского влияния на Запад».

«Вот такая дихотомия», – говорится в сообщении. Как отметила Захарова, «российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию – политической агрессии и незаконного противодействия».

Захарова обратилась к США, процитировав Кондолизу Райс: «Нельзя играть против правил.  Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам». Официальный представитель МИД РФ отметила, что сказала эти слова Райс «снова в контексте российского газа». «Время вернуло США их же призыв», – добавила Захарова.

Напомним, Куинвилл назвала «Северный поток – 2» «политическим инструментом» и призвала Германию и ЕС к мораторию на его строительство. Куинвилл считает, что Европа должна продемонстрировать отказ мириться с «постоянным злонамеренным поведением России».



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