Умер победитель первого чемпионата Европы по футболу Виктор Понедельник

06.12.2020, 0:04, Новости дня

Нападающий сборной СССР, чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни, сообщила его дочь Анастасия.

«Папочка, покойся с миром», – написала она в Facebook. В 1960 году прошел первый чемпионат Европы по футболу. В финале команда СССР одержала победу над сборной Югославии со счетом 2:1. Понедельник забил победный гол в дополнительное время. Он вошел в список лучших бомбардиров турнира. Понедельник был последним из остававшихся в живых обладателей Кубка Европы 1960 года. Кроме того, в составе советской сборной он стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года, передает ТАСС.