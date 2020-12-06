 

Умер победитель первого чемпионата Европы по футболу Виктор Понедельник

06.12.2020, 0:04, Новости дня

Нападающий сборной СССР, чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни, сообщила его дочь Анастасия.

«Папочка, покойся с миром», – написала она в Facebook. В 1960 году прошел первый чемпионат Европы по футболу. В финале команда СССР одержала победу над сборной Югославии со счетом 2:1. Понедельник забил победный гол в дополнительное время. Он вошел в список лучших бомбардиров турнира. Понедельник был последним из остававшихся в живых обладателей Кубка Европы 1960 года. Кроме того, в составе советской сборной он стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года, передает ТАСС.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3

20.11 / Минобразования получило критический сигнал от ЕС из-за попыток разрушить реформы в министерстве

27.10 / В Киевской области в ДТП погибла член избирательной комиссии, заместитель главы – госпитализирован

24.09 / Сбербанк создает собственный сервис аудиостриминга

25.08 / Правозащитники собрали 450 свидетельств пыток задержанных после протестов в Беларуси

01.07 / Россия усиливает свое присутствие в Арктике 

01.08 / Россия пытается развязать в Украине войну всех против всех, чтобы сменить руководство государства

05.09 / Fitch подтвердил кредитный рейтинг Украины

27.11 / Euronews – Еврокомиссия призывает все страны ЕС заранее подготовиться к доставке вакцины в регионы

07.09 / Экс-разведчик КГБ Швец: Путин будет сидеть у себя в бункере и оттягивать свой конец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска