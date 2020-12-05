В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

05.12.2020, 23:10, Новости дня

За сутки в Москве умерли 72 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в столице превысило 640 тыс. человек, выздоровели свыше 485,3 тыс. вирус-положительных пациентов, скончались 9349 человек, передает ТАСС. Днем ранее число летальных исходов в Москве из-за коронавируса составило 74 человека.

Напомним, в Москве запущен процесс вакцинации от коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин при этом призвал москвичей «не расслабляться». Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.