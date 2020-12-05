Горбачева перестали навещать внуки

05.12.2020, 18:22, Новости дня

В фильме Виталия Манского «Горбачев. Рай» экс-президент СССР Михаила Горбачева признался, что его перестали навещать члены семьи.

Горбачев живет один в служебном доме, предоставленном государством в пожизненное пользование. Здание находится под охраной и окружено высоким забором. В фильме экс-президент СССР признался, что его не навещают внуки. При этом сам он находится не в лучшей физической форме – с трудом поднимается с кресла и передвигается с помощью специального приспособления. Чтобы попасть на второй этаж, ему приходится пользоваться лифтом. В противном случае дорога в спальню будет отнимать у него целый час, передает «Московский комсомолец».

Дочь и две внучки 89-летнего Горбачева живут в Германии и в Россию не приезжают, а сам политик не в состоянии куда-либо выезжать.

В свою очередь глава пресс-службы «Горбачев-фонда», помощник экс-президента СССР Павел Палажченко заверил, что отсутствие встреч Горбачева с родственниками объясняется пандемией.

«Я сам с ним разговариваю только по телефону. Что касается родственников, он сам с ними постоянно общается по телефону. А кто сейчас приезжает? Сейчас самолеты не летают, поэтому», – сказал Палажченко радиостанции «Говорит Москва».

Он высказал уверенность, что как только ситуация с пандемией изменится, родственники Горбачева приедут.

Палажченко уточнил, что Горбачев не заразился коронавирусом и неплохо себя чувствует, но находится на самоизоляции, потому что у него возраст риска и необходимо ограничить общение.

Ранее Горбачев заявил, что РФ нужны хорошие отношения с США, однако «не любой ценой».