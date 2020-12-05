Адвокат заявил, что под статью об АУЕ рискует попасть любой россиянин

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05.12.2020, 18:22, Новости дня

После внесения движения АУЕ (Запрещено в России) в список экстремистских организаций в России, риск оказаться фигурантом уголовного дела появился у всех пользователей соцсетей, когда-либо размещавших подобные материалы, считает адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.

«Неважно, когда была размещена публикация, важно – актуален ли запрещенный материал. Силовики фиксируют то, что размещено в настоящий момент. А когда такой пост был опубликован – это другой вопрос. У нас достаточно кондовая (топорная) система, которая будет загребать под общую гребенку всех», – рассказал Миронов. По его словам, следователей не интересует, как давно была размещена публикация, главное, что она есть, – передает Ura.ru.

Адвокат отметил, что внесение движения АУЕ в список экстремистских организацией является положительной тенденцией. Однако при возбуждении уголовных дел за пропаганду данного движения, нужно различать некую субкультуру, являющуюся отголоском тюремного пути, тюремной культуры, от вещей, которые действительно развращают молодежь.

В августе молодежное криминальное движение, или субкультура, АУЕ по решению Верховного суда РФ было признано экстремистской организацией. Как пояснили в Генпрокуратуре, деятельность движения представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В его деятельность активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.

Участники АУЕ нередко были заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.

Сургутские школьницы, которые издевались над сверстницей и вымогали у нее деньги, оказались сторонницами движения АУЕ.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, откуда берутся «АУЕвшие» дети.



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