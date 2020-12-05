“Холодильных установок ограниченное количество”. Степанов рассказал о готовности Украины к массовой вакцинации от COVID-19

05.12.2020, 11:42, Новости дня

Украина ведет переговоры с разными компаниями – производителями вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19, но инфраструктура наиболее подготовлена для препарата, который можно хранить и транспортировать при температуре -2…-8 °С. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” вечером 4 декабря.

“Главное – именно обеспечить Украину в кратчайшие сроки вакциной. [В рамках] глобальной инициативы COVAX 8 млн доз мы должны получить в первом полугодии, надеемся, что это будет конец первого – начало второго квартала. Там есть у них в портфеле вакцины [компаний] AstraZeneca, Moderna, Novavax. Помимо COVAX, в том числе с компаниями, которые мы назвали, мне кажется, что мы уже на финальной стадии подписания документов и сможем в скором будущем сказать о непосредственно поставках от компаний”, – сказал министр.

Он уточнил, что инфраструктуры для транспортировки и хранения вакцины Pfizer в Украине сейчас нет.

“Вакцина Pfizer с температурой -70 °С… мы все живем в Украине и понимаем, что у нас этой инфраструктуры на сегодняшний день нет. У нас даже холодильных установок ограниченное количество. Мы уже все их определили, то есть знаем, где можем хранить эту вакцину”, – сказал Степанов.

Он не уточнил, сколько в Украине таких установок.

“Но если первой будет у нас возможность поставить Pfizer, то естественно, мы будем это делать”, – добавил министр.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что в первой половине 2021 года около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться от коронавируса бесплатной вакциной, которую страна получит в рамках международного механизма COVAX.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках COVAX во втором квартале 2021 года.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Американская Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 , разработанной совместно с немецкой BioNTech.

Некоторые страны, в частности Турция и Великобритания, готовы начать вакцинацию от коронавируса в декабре 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.