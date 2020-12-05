Niezależna – муфтий Польши извинился за российский Крым в мусульманском календаре

05.12.2020, 9:50, Новости дня

Муфтий Польши Томаш Мишкевич принёс извинения за то, что в новом мусульманском календаре Крым был обозначен как территория России, пишет Niezależna. Муфтий заверил, что речь идёт о редакционной ошибке, а в исправленной версии вообще исчезнут упоминания стран.



Facebook

Муфтий Польши Томаш Мишкевич принёс свои извинения за то, что в календаре Объединения мусульман Польши на следующий год Крым был заявлен как часть России* — под иллюстрациями с изображением мечетей. Он заверил, что это не более чем редакционная ошибка, которая была уже исправлена, пишет Niezależna.

«Мне очень жаль, что произошёл такой неприятный случай, тем более что Религиозное Объединение мусульман в Республике Польша было и остаётся аполитичным. Одна из наших основных целей заключается в отстаивании права мусульманской общины на религиозную практику, неприкосновенность религиозных объектов и кладбищ», — поспешил заверить Мишкевич.

В календаре объединения на 2021 год изображены мечети с местами, связанными с татарской общиной, в том числе с тремя на территории Польши — в Гданьске, местности Крушиняны и Богоники. Это григорианский календарь с датами религиозных праздников польской мусульманской общины по лунному календарю. Более того, в календаре обозначены не только исламские праздники, но и государственные, католические и даже семейные праздники, отмечает Niezależna.

В календаре изображены не только польские мечети, но и те, что расположены восточнее: в Литве, Крыму или Татарстане. Именно крымские мечети стали причиной недоразумения, ведь в скобках было написано, что Крым является территорией Российской Федерации.

Заявление муфтия Мишкевича стало ответной реакцией на негодование и негативные комментарии интернет-пользователей. «Я выражаю… глубокое сожаление и приношу свои извинения в адрес всех тех, кто почувствовал себя оскорблённым. Естественным образом произошла ошибка. Я не хочу здесь оправдывать себя или кого-либо: это серьёзная ошибка, которая не должна была произойти, но так случилось. Произошла редакционная ошибка на этапе сочинения, роковой автоматизм писателя и перенос названия (Российская Федерация), появившегося на других страницах календаря, за что ещё раз прошу прощения», — объяснил он.

При этом он добавил, что принятая им концепция мусульманского календаря на 2021 год заключалась в обзорном представлении наследия татарской общины разных мест Центральной и Восточной Европы и Азии. В исправленной версии больше нет названий стран, мечети которых представлены на иллюстрациях.

«Ни в коем случае наша цель не заключалась в том, чтобы вызвать дополнительную напряжённость в и так сложной политической ситуации. Мы всем сердцем поддерживаем свободный Крым, который символически так важен для всех татар, в том числе для польско-татарской общины», — подчеркнул Мишкевич. Он добавил, что с начала событий 2014 года вместе с общиной польских татар он поддерживает крымских татар, которые приехали жить в Польшу.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).