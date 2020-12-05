 

Макрон объяснил решение не отвечать на новый выпад Эрдогана

05.12.2020, 8:28, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон не захотел отвечать на провокационные слова турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, назвавшего его «бременем Франции».

«Я верю в уважение», – объяснил Макрон в интервью изданию Brut, говоря о том, почему не стал отвечать на выпад Эрдогана, передает РИА «Новости».

«Оскорбления между политическими лидерами – неправильный метод», – добавил французский лидер.

Эрдоган ранее отметил, что Франция проходит через опасный период. Он пожелал стране избавиться от «бремени Макрона как можно скорее».

Напомним, предыдущий конфликт между двумя президентами разгорелся после того, как 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал нападение террористическим актом, высказав идею о необходимости создания организации, которая позволит построить в республике «просвещенный ислам». Он призвал «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эрдоган заподозрил президента Франции в желании «рассчитаться» с мусульманами, предложив в свою очередь приравнять исламофобию к антисемитизму. Эксперты констатировали начало религиозного конфликта во Франции.



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