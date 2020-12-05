Голикова объяснила разницу между «Спутником V» и «ЭпиВакКороной»

05.12.2020, 7:35, Новости дня

Российские вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» созданы на основе разных принципов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Спутник V» – это векторная вакцина, разработанная на основе аденовируса со вставкой, кодирующей белок коронавируса, цитирует Голикову РИА «Новости». По ее словам, эта вакцина вызывает иммунный ответ.

«ЭпиВакКорона» же – пептидная вакцина, которая состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков коронавируса, отметила вице-премьер. С помощью них иммунная система обучается и в дальнейшем распознает вирус, когда тот поступает в организм, отметила она.

При этом Голикова подчеркнула, что в ходе пострегистрационных клинических исследований обе вакцины показывают высокую эффективность и безопасность.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время РФ разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.