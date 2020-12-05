 

США объявили о новых санкциях против Китая

05.12.2020, 1:52, Новости дня

США намерены ввести визовые ограничения против нескольких должностных лиц из Китая, в том числе членов Коммунистической партии страны (КПК), об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

«Пользуясь своими полномочиями в рамках Закона об иммиграции и гражданстве, накладываю визовые ограничения на должностных лиц КНР и КПК и лиц, активно участвующих в деятельности отдела Единого фронта [ЦК КПК], которые прибегали либо угрожали физическим насилием, похищением и разглашением конфиденциальной информации, шпионажем, саботажем или злонамеренным вмешательством во внутренние политические дела, академическую свободу, личную жизнь или предпринимательскую деятельность», – цитирует ТАСС заявление Помпео.

По его словам, «злонамеренные действия», которые якобы совершили китайские функционеры, были направлены на то, чтобы «вынудить руководителей на местах, зарубежные китайские сообщества, академические круги, а также другие группы гражданского общества» в США и других странах «поддерживать авторитарный нарратив и политические предпочтения КПК».

Напомним, в середине ноября действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о введении запрета на американские инвестиции в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Пекин в ответ призвал Вашингтон прекратить безосновательное давление на китайские компании.

В тот же день Китай поздравил кандидата от демократов Джозефа Байдена с «победой» на американских президентских выборах. Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Позже в команде Трампа обвинили Китай во вмешательстве в американские выборы.



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