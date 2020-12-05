 

“Тарута владеет тем, что принадлежало нам, Ринат предъявил несуществующий долг”. Обнародован фильм о расследовании сына Щербаня. Видео

05.12.2020, 1:50, Новости дня

По словам Щербаня, Ахметову в счет погашения долга отдали телеком-компанию DCC и компанию “Гефест”, владевшую сетью АЗС.

“Мы общались с огромным кругом людей, изучили огромный объем материалов… Итог? Если упростить: Тарута владеет тем, что принадлежало нашей семье по праву. Это и ИСД, и другие компании. Ринат, в свою очередь, предъявил долг, которого не существовало, – есть факты, которые говорят, что это была тупая разводка, результатом которой стало то, что Ринат забрал “Гефест”, DCC”, – говорит Евгений Щербань. 

Он сказал, что намерен встретиться с Ахметовым, “чтобы задать ему пару вопросов и посмотреть в глаза”. 

hromadske в титрах указало, что бизнесмен не ответил на письмо сына Щербаня, их встреча не состоялась.

В пресс-службе группы СКМ Ахметова телеканалу сообщили: “Все активы, принадлежащие Ринату Ахметову и группе СКМ, были приобретены законно, добросовестно и без нарушения прав каких-либо третьих лиц. Сыновья Евгения Александровича Щербаня ранее публично заявляли об отсутствии каких-либо претензий к Ринату Ахметову в отношении бизнес-активов их отца. Не считаем необходимым что-либо комментировать по данному вопросу”. 

Младший брат Евгения Щербаня Руслан отказался давать комментарии авторам фильма.

Перед его выходом Руслан Щербань обнародовал заявление, в котором вспомнил, что его брат в день убийства отца был в Одессе (Щербань в фильме рассказывал, что тогда находился в реабилитационном центре “в связи с зависимостью”). Он назвал брата слабым и зависимым человеком, а фильм – основанным на домыслах. 

“Зависимости и пагубные пристрастия моего брата – это второе страшное потрясение, с которым мне пришлось столкнуться. Вы говорите о “бизнесе” с человеком, который всегда интересовался только “красивой жизнью”, всегда шел на поводу у своих слабостей и который ни единого дня не имел хоть какого-то отношения к бизнесу отца. В качестве фактов в своем фильме вы собираетесь представить слова человека, который после смерти нашего отца был на моем содержании, и в тот момент, когда этого содержания лишился, стал “торговать” семейным архивом, придумывая историю, чтобы продать “память об отце” подороже”, – заявил Руслан Щербань. 

Политик и бизнесмен, народный депутат Украины ІІ созыва Евгений Щербань в середине 90-х был одним из самых богатых людей Украины. Являлся владельцем корпорации “Атон”, куда входили сотни предприятий и компаний, включая холдинг “Индустриальный союз Донбасса”. Он был убит 3 ноября 1996 года на режимном объекте – в донецком аэропорту, куда с семьей прилетел из Москвы. Тогда же смертельные ранения получила жена Щербаня Надежда Никитина, авиатехник и бортмеханик. 19-летний сын Щербаня Руслан, который тоже прилетел с ними из Москвы, остался жив.

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Видео: hromadske / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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