 

Трамп велел вывести почти все войска США из Сомали

05.12.2020, 0:58, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп распорядился вывести в начале 2021 года почти все войска США из Сомали, где находится около 700 американских военных, пишут СМИ.

В Пентагоне при этом заявили, что «США не уходят и не покидают Африку», в политике Вашингтона не произошло «изменений», американцы «продолжат бороться с проповедующими насилие экстремистскими организациями, которые могут угрожать» США. Также США продолжат «поддерживать стратегическое преимущество в конкуренции великих держав».

Wall Street Journal пишет, что дата вывода – 15 января, небольшой американский контингент останется в Могадишо, остальные солдаты будут переброшены в другие государства. Часть войск могут перебросить за пределы Восточной Африки, другие – в страны, которые не граничат с Сомали. США намерены «сохранить возможность осуществлять целевые контртеррористических операции в Сомали и получать ранние предупреждения и уведомления об угрозах», передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Сообщалось, что Белый дом собрался ускорить возвращение военных США из-за рубежа, в том числе из Сирии. Однако лишившийся поста спецпредставитель президента США по Сирии Джеймс Джеффри признался, что регулярно обманывал Трампа. Когда тот ставил вопрос о выводе американских войск из Сирии, Джеффри называл число вдвое меньше реального – и таким образом убеждал, что выводить никого не надо.



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