 

Рада приняла закон об ответственности за ложь в декларациях, локдауна в декабре не будет. Главное за день

05.12.2020, 0:02, Новости дня

Рада проголосовала за ответственность за ложь в декларациях

Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Чиновникам грозят штрафы и ограничение свободы, в то же время лишение свободы законом не предусмотрено. 

В НАПК критиковали закон, глава агентства Александр Новиков говорил, что этот законопроект “не соответствует запросу украинского общества” и просил президента ветировать документ.

Локдауна в декабре не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в декабре локдаун в Украине вводить не будут, так как медицинская система пока справляется с нагрузкой. Он сказал, что если локдаун и введут в январе, то объявят об этом заранее.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что об ограничениях правительство сообщит 9 декабря.

Назначен новый генсек ОБСЕ

Совет министров ОБСЕ официально утвердил кандидатуру немецкого дипломата Хельги Шмид на посту генерального секретаря организации. С 2016 года она была генеральным секретарем Европейской службы по международным делам.

Суд продлил арест Мангеру и Левину

Днепровский суд Киева продлил арест фигурантам дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк – бывшему главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и его экс-помощнику Алексею Левину. Они будут под стражей минимум до 1 февраля 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Бэнкси профинансировал приобретение судна для спасения беженцев из Африки

06.07 / В мире: Спецслужбы США провели против РФ циничную операцию

02.07 / Юрист рассказал, какое наказание ждет сбросивших бутылку на голову девочки

24.08 / СБУ заподозрили в организации провокаций на улицах Минска

14.08 / СБ ООН приступил к голосованию по оружейному эмбарго в отношении Ирана

05.08 / «Главная движущая сила» — число эмигрировавших в ЕС британцев выросло на 30% после референдума по брекситу

18.08 / Цепкало вылетел из Киева в Варшаву

03.10 / Путин поздравил власти ФРГ с Днем германского единства

30.09 / Несколько школ в Волгоградской области и Якутии закрыли на карантин из-за коронавируса

04.07 / Основную массу разлившегося топлива в Норильске собрали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска