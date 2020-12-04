В ДНР заявили о применении Украиной запрещенных вооружений

04.12.2020, 23:10, Новости дня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали обстрелы в Донбассе на линии соприкосновения. Украинские силовики применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, погибли два человека, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Сегодня были зафиксированы новые факты нарушений: в результате очередного утреннего обстрела с применением минометов калибром 120 мм в районе н.п. Ленинское двое защитников республики получили многочисленные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», – говорится в заявлении Никоноровой, опубликованном на сайте МИД ДНР.

Она отметила, что это уже не первый случай гибели на линии соприкосновения со времени подписания дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. По ее словам, за последние два месяца в нарушение достигнутых раннее договоренностей по территории ДНР было выпущено 166 мин калибром 82 мм и четыре раза совершались обстрелы из минометов калибром 120 мм. Никонорова подчеркнула, что действия ВСУ ставят Минские договоренности под угрозу срыва.

Напомним, в среду по инициативе РФ в Совете Безопасности ООН прошло заседание по «формуле Аррии», посвященное Минским соглашениям по Донбассу. На нее были приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

При этом Украина заявила о том, что будет бойкотировать встречу. «Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны – участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез», – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе в июле.