 

Байден заявил, что готов привиться вакциной от коронавируса

04.12.2020, 19:34, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса, как только директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признает безопасность вакцины. Об этом сообщает телеканал CNN.

Таким образом он хочет продемонстрировать нации свою уверенность в действии вакцины. Байдена поддержала и Камала Харрис – потенциальный вице-президент США.

“Люди потеряли веру в способность вакцины работать. Уже сейчас цифры поразительно низки, и важно, что это сделают (вакцинируются. – “ГОРДОН”) президент и вице-президент”, – сказал демократ.

Комментарии Байдена прозвучали на следующий день после того, как три бывших президента США – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама – заявили о желании получить новую вакцину от коронавируса, чтобы продемонстрировать ее безопасность и эффективность.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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