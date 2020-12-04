Маляр: Местные элиты Закарпатья могут намеренно подстрекать сепаратистские настроения в регионе, чтобы шантажировать центральную власть

04.12.2020, 19:34, Новости дня

Пограничные с Венгрией территории все чаще становятся эпицентром новостей. Вот сейчас все обсуждают, как депутаты на Закарпатье спели гимн Венгрии.

Не стоит сравнивать эту ситуацию с украинско-российскими отношениями. Это другая, хотя и не менее сложная история. Несмотря на то, что Венгрия, как и Россия, ностальгирует по потере имперского величия, она все же член ЕС и НАТО, а следовательно, имеет определенные обязательства. Несоблюдение этих обязательств может стать фатальным для Венгрии.

Просто для сравнения – вооруженные силы Венгрии 29 тыс. человек, Украины – 204 тыс., России – 1,902 млн (цифры из открытых источников).

Поэтому первой среди угроз национальной безопасности Украины со стороны Венгрии является влияние и вмешательство в нашу политику, потому что это реально сделать силами Венгрии без конфронтации с ЕС и НАТО. Риски сепаратизма и военного вмешательства тоже не стоит исключать, но для их реализации нужны дополнительные внешнеполитические факторы.

На сегодня политики Венгрии используют Украину для решения своих внутриполитических задач, а также создают себе центр для влияния на украинскую политику. То есть за наш счет хотят стать влиятельнее.

Стоит сказать, что этим занимается не только Венгрия. Пришлось мне как-то быть приглашенной на международную англоязычную конференцию в Ужгороде “Транскультурные контактные зоны в Украине: границы, конфликты и множественные идентичности”. Финансировал это мероприятие швейцарский университет, на базе которого изучают украинский регионализм часто мозгами наших же граждан, которые выехали туда работать.

Я сейчас подбираю слова, чтобы корректно высказаться о сути и результатах их исследований и выступлений, которые я там услышала от европейских исследователей и украинцев, которые теперь исследуют Украину в европейских научных учреждениях. За несколько дней конференции оставался осадок, что Украины нет, есть какие-то фрагменты, не связанные между собой никак. Это были выводы, совершенно далекие от украинских реалий. И вот все эти европейские ученые умы, которые у себя на родине считаются экспертами по Украине, разрывали в своих умозаключениях наше государство так, будто все их империи, в том числе Римская, все еще существуют.

Но не надо по этому поводу разводить “зраду” и панику. Спецслужбы должны работать с такими угрозами, а не с экономической преступностью бороться. А государственная политика должна включать направление работы с такими территориями.

И это не вопрос языка, я надеюсь, вы все понимаете. Это могут быть нестандартные решения – например, налаживание взаимодействия с государством, которое хочет помогать представителям своей этнической группы. Чтобы такая помощь согласовывалась с Украиной и была прозрачна. А не так, как на днях рассказали жители закарпатского села, что Венгрия им платит деньги за умерших от COVID-19, поэтому местные власти намеренно подделывает документы о смерти, что человек умер именно от COVID-19 (это информация со слов людей, которую они говорили в студии, то есть не я одна это слышала, не знаю все ли это осталось в эфирной версии).

Также Украина может использовать ресурс стран, желающих помочь представителям их этнических групп, для развития и удовлетворения их культурных потребностей. Такие совместные действия дают возможность их контролировать с точки зрения безопасности государства.

Кроме этого, как учили меня несколько лет назад в Берлине европейские специалисты по проблемам сепаратизма, надо работать с местными элитами. Занятия проводили эксперты тех европейских стран, которые столкнулись с сепаратизмом, а их, поверьте, немало.

Дело в том, что местные элиты могут намеренно подстрекать сепаратистские настроения в регионе, чтобы шантажировать этим центральную власть и получать экономическую выгоду. То есть надо очень глубоко знать и изучать пограничные регионы, чтобы точно получить ответ – кто стоит за настроениями местного населения. И уже с этими людьми проводить работу.

Ну и, наконец, каждый из нас может приобщиться к противодействию угрозам сепаратизма в приграничных регионах. Стоит только прекратить делать большие глаза от того, что украинцы разные, потому что это нормально – мы большая многомиллионная нация. Все наши.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора