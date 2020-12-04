Улучшение редактирования генов с новым вариантом CRISPR/Cas9

04.12.2020, 19:29, Новости дня

По словам исследователей из университета штата Мичиган, использование нового варианта для восстановления ДНК повысит безопасность и эффективность широко разрекламированного инструмента CRISPR/Cas9 в генетических исследованиях, сообщает портал Phys.org.

Две ключевые проблемы – безопасность и эффективность – продолжают сдерживать полноценное применение инструмента CRISPR/Cas9, объясняет соавтор исследования Ю. Юджин Чен, доктор медицинских наук, профессор внутренней медицины, кардиологии. хирургия, физиология, фармакология и медицинская химия из центра сердечно-сосудистой медицины Франкеля при университете Мичигана.

Новый вариант CRISPR/Cas9 повышает эффективность при вставке гена или фрагмента ДНК в точное место в геноме, известное как «выбивание». Также новый метод снижает частоту непреднамеренных вставок или удалений, известных как инделки, пар оснований, которые часто происходят во время редактирование генов.

«Мы называем это тщательной интеграцией Cas9 или miCas9, чтобы отразить его исключительную способность обеспечивать максимальную интеграцию, но с минимальными вложениями, а также признать его разработку за Мичиганским университетом», – пишут ведущие авторы Чен, Цзифэн Чжан и Цзе Сюй. «Это инструмент «один маленький камень для трех зайцев» в редактировании генов».

Команда ранее сообщала о редактировании генома Cas9 в 2014 году и сообщала о положительных эффектах агониста RAD51, RS-1, при редактировании генов в 2016 году.