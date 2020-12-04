 

ООН предсказала «катастрофический» 2021 год

04.12.2020, 19:20, Новости дня

В 2021 году миру грозит один из самых тяжелых за последние 75 лет гуманитарный кризис, сообщил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Последние четыре года из-за вооруженных конфликтов количество людей на грани голодной смерти увеличилось с 80 млн до 135 млн, сообщил Бизли, передает РИА «Новости».

«Но из-за COVID число людей, которые буквально движутся к голодной смерти, выросло со 135 миллионов до 270 миллионов», – указал он.

Следующий год, по его мнению, «будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе». «Поскольку мы потратили 19 трлн долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое», – сказал Билзи.

2021 год, по его прогнозу, должен стать годом самого серьезного кризиса с момента основания ООН. В случае если удастся собрать необходимые средства, то предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию получится. «Как я говорю многим своим друзьям и лидерам по всему миру, в следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции», – отметил представитель ООН.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что люди ведут войну с природой, но это самоубийство, поскольку она ответит гораздо сильнее.



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