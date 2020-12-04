Российский ученый оценил безопасность полетов на Луну

04.12.2020, 16:48, Новости дня

Аэрокосмические агентства ведущих стран снова планируют полеты астронавтов на Луну. В связи с этим директор профильного института РАН Анатолий Петрукович рассказал, при каких условиях данные миссии будут безопасными для человеческого организма.

Нужно, чтобы во время пребывания людей в космосе не произошла вспышка на Солнце, поясняет он. В противном случае может быть нанесен большой вред организму, который находится за пределами магнитного поля Земли.

Также вспышка способна повредить оборудование комического корабля, а это уже грозит катастрофой всей миссии. Опасно и галактическое излучение. Оно хоть и относительно слабое, но проникает через обшивку любого космического аппарата. В общем, перед полетом необходимо иметь хороший прогноз «погоды» в открытом космосе.