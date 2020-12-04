 

Очистные сооружения за 344 млн рублей построили по нацпроекту в Марий Эл

04.12.2020, 16:38, Новости дня

Новые очистные сооружения построены в Козьмодемьянске (Марий Эл) в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», сообщили в организационно-аналитическом управлении главы республики.

Работы по строительству очистных сооружений выполнены в полном объеме, практически, завершены пуско-наладочные работы, в настоящее время идет обучение персонала, который будет осуществлять диспетчерское сопровождение и обеспечивать необходимый текущий ремонт и обслуживание. Мощность очистных сооружений составит 5 тыс. кубометров в сутки. Общая стоимость работ – более 344 млн рублей, передает «Интерфакс».

К техническому зданию новых очистных подведены коммуникации водопроводных и канализационных сетей, смонтированы пожарные резервуары и основной модуль, где будет размещаться технологическое оборудование интегрированного биологического реактора, говорится в сообщении. Кроме того проведены работы по благоустройству прилегающей территории реконструируемого объекта.

В Козьмодемьянске также продолжается реализация пилотного федерального проекта «60+» по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%, информирует управление. Завершаются также работы по реконструкции канализационно-насосной станции, срок окончания работ – конец декабря.

Канализационно-насосная станция рассчитана на перекачку 90% всех сбросов города, транспортируемых на очистные сооружения. Кроме того одновременно готовится к замене второй нитки напорного коллектора общей протяженностью 3,3 км.

Ранее сообщалось, что Орск (Оренбургская область) первым из пяти российских городов завершил модернизацию объектов ЖКХ по пилотной программе «60+». Помимо Орска в пилотную программу также вошли Козьмодемьянск (Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область).

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою проработать вопрос распространения программы модернизации коммунальной инфраструктуры с 2021 года на малые города с численностью населения до 100 тыс. человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Нарышкин отреагировал на обвинения в попытках помешать США создать вакцину от COVID

11.08 / Тихановскую из Беларуси вывезли по указанию властей

26.10 / Орешкин озвучил условия для новых выплат россиянам

18.08 / Препарат компании Vanda показал хороший промежуточный результат для лечения COVID-19

26.06 / Украинские дальнобойщики ответили Зеленскому про «засранцев»

26.09 / Иномарка сбила ребенка в Москве

09.07 / Шеф Пентагона не получал донесений разведки о якобы «плате» боевикам от России

03.07 / Сбивший ребенка насмерть в Кузбассе водитель получил условный срок

08.10 / ВОЗ обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19 в странах Карибского бассейна

12.08 / Kia впервые рассекретил обновленный фастбэк Stinger

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска