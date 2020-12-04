 

Верховная Рада сократила срок регистрации вакцин и лекарств от COVID-19

04.12.2020, 16:00, Новости дня

Верховная Рада Украины 4 декабря приняла законопроект №4314, который сокращает сроки утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавирусной инфекции, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Документ за основу приняли 260 парламентариев, а в целом – 270.

“Проект закона разработан с целью создания условий для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественных и эффективных вакцинам против COVID-19”, – говорится в его пояснительной записке.

Согласно законопроекту, сроки утверждения протоколов клинических испытаний лекарственных средств для лечения COVID-19 сокращаются до пяти дней.

Проект закона позволяет быстрее проводить указанные процедуры и для других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики коронавирусной инфекции.

Законопроект продлевает срок действия закона Украины № 539-IX, в котором описаны аналогичные положения для лекарств от COVID-19 до конца действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, Украина получит около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции в рамках действия международного механизма COVAX в конце первого – начале второго квартала 2021 года.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что в первой половине 2021 года около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться от коронавируса бесплатно.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках COVAX во втором квартале 2021 года. 

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины BNT162b2  американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины. 

Pfizer заявила, что до конца 2020 года сможет произвести вдвое меньше доз своей вакцины от COVID-19. Такое сокращение компания пояснила проблемами с поставкой необходимых веществ.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer “очень многообещающей”. Конкурент BNT162b2, вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 100% эффективности против тяжелой формы COVID-19.

Некоторые страны, в частности Турция и Великобритания, готовы начать вакцинацию от коронавируса в декабре 2020 года.

По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, из них 15 131 случай – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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