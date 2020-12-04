 

Для Китая господство в космосе стало вопросом жизни и смерти

04.12.2020, 15:02, Новости дня

Если раньше геополитика ограничивалась лишь просторами Земли, то сегодня она ушла уже и в космическое пространство. Как пишет The Times, пока США проявляют безразличие, Китай планирует создать плацдарм на Луне, который поможет ему в будущем противодействовать США в случае конфликта.


Reuters

Колонизация Луны для Китая — сегодня уже не просто романтическая мечта, но и усиливающееся ощущение того, что именно там будут разыгрываться будущие войны. Как пишет The Times, в прошлом году Китай совершил посадку на обратной стороне Луны, а в этом — отправил к спутнику Земли аппарат «Чанъэ-5», и это говорит о том, что Пекин намерен создать лунную базу.

«Что же задумал Китай в космосе? Наверное, в этом есть некий налёт старой романтики, ведь космический аппарат назван в честь китайской богини Луны Чанъэ. А ещё элемент научного любопытства и стремление поохотиться на трофеи, составив конкуренцию РФ и США», — пишет автор материала.

По его мнению, стратегическая цель заключается в установлении контроля над космическим пространством внутри лунной орбиты, который обеспечивает выход в открытый космос.

Теоретик космических войн профессор Эверетт Долман, преподающий военную стратегию в командном колледже ВВС США, придумал в некотором роде апокалиптическую формулу: «Тот, кто контролирует низкую околоземную орбиту, контролирует околоземное пространство. Тот, кто контролирует околоземное пространство, властвует на Земле. Тот, кто властвует на Земле, определяет судьбу человечества». И по мнению автора материала, именно такой стратегии будет придерживаться Китай.

«Пространство между Землёй и Луной имеет большое стратегическое значение для возрождения китайской нации», — заявил в 2016 году один высокопоставленный китайский генерал.

А руководитель китайской лунной миссии заявляет: «Если мы не полетим туда сейчас, несмотря на имеющуюся возможность, нас осудят потомки. Если полетят другие, они станут хозяевами».

Как заключает автор The Times, поэтому китайцы сейчас и торопятся, в то время как американцы проявляют безразличие. Дональд Трамп приказал создать космические войска, получил нелестные отзывы, когда распорядился одеть их в форму для джунглей, а потом утратил к этому интерес. А Джо Байден, который сосредоточился на борьбе с коронавирусом, будет только счастлив, если соперничающие между собой магнаты Илон Маск и Джефф Безос возьмут на себя часть тяжёлых задач по исследованию космоса.

«Но для этого не хватит даже их многомиллиардных состояний. У Китая ставки намного выше, чем у Маска и Безоса, которые меряются своими ракетами — чья длиннее. Он хочет захватить плацдарм на Луне, который поможет ему в будущем. Если верить заявлениям высшего военного командования КНР, господство в космосе стало вопросом жизни и смерти. Новому американскому президенту нужно обратить на это внимание. Лунная гонка продолжается», — подводит итог автор статьи. 



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